Razzia del ladri con le proprietarie al piano di sopra

CASTELVETRO (21 dicembre 2019) - Continua l’ondata di furti nella Bassa Piacentina e l’ultima razzia andata a segno è stata di nuovo in territorio castelvetrese, nel cuore della notte: mentre stavano dormendo due donne, mamma e figlia, hanno sentito rumori provenire dal piano terra e intuendo che qualcuno si era introdotto nella loro abitazione hanno chiuso a chiave la porta della camera da letto, per evitare entrassero i ladri. In realtà i malviventi sono rimasti al piano di sotto e nel frattempo le donne hanno composto il 112 per chiedere aiuto. All’arrivo della pattuglia dei carabinieri di Caorso, però, gli intrusi erano già svaniti nel nulla.

