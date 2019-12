Le sardine in piazza della Pace

CREMONA (20 dicembre 2019) - E' iniziato alle 18.30 il raduno delle Sardine in piazza della Pace a Cremona. Centinaia di persone, sotto coloratissimi ombrelli e sfidando il maltempo, si sono radunate in un luogo simbolo - la ex piazza del pesce - per dire no a populismo e sovranismo.

Il flash mob odierno è l’opportunità più importante per dare fiato ai messaggi che ormai da settimane vengono condivisi sulla community page di Facebook delle Sardine di Cremona, che ha superato i 2000 follower, accomunati «da ideali come la non violenza, una politica meno urlata e più pensata, il rispetto, l’uguaglianza tra le persona, l’antirazzismo e l’antifascismo, la pace, la legalità, l’accoglienza e la fratellanza».

