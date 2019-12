Polizia locale, via duemila punti in anno

SORESINA (21 dicembre 2019) - Poco meno di duemila punti patente decurtati a Soresina nell’arco del 2019. Il dato, in crescita esponenziale rispetto all’anno passato, è stato inserito dalla polizia locale nel report sull’attività svolta negli ultimi dodici mesi: la relazione completa verrà resa nota a breve, ma da questa anticipazione non si fatica a intuire che il numero di trasgressioni al Codice della strada registrate sul territorio comunale sia in forte aumento.

Gli oltre cinquecento punti di differenza rispetto a quelli sottratti nel 2018 e nel 2017 si devono sostanzialmente a due fattori. Il primo è da ricercare nelle continue infrazioni rilevate dal lettore posizionato al semaforo di via Carso. L'altra ragione che giustifica il raggiungimento di quota duemila è il cambiamento legislativo entrato in vigore giusto un anno fa. Ora chi viene sorpreso al volante di un mezzo non assicurato non viene più soltanto punito con una sanzione amministrativa e il fermo del veicolo: viene anche privato di cinque punti patente, che diventano dieci nel caso si tratti di un neo patentato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO