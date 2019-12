Scontro tra auto lungo via Bergamo, due feriti

CASALBUTTANO (20 dicembre 2019) - Scontro tra due auto e traffico in tilt lungo la via Bergamo tra Casalbuttano e Casalmorano. Choc e spavento per i due automobilisti, subito soccorsi dall'ambulanza del 118: fortunamente il 28enne e il 60enne coinvolti non sono in pericolo di vita. Lunghe code dalle 7.45 di venerdì 20 dicembre.

