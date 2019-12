Il sindaco Papa in aiuto delle migranti

SAN BASSANO (20 dicembre 2019) - «Alloggi senza riscaldamento, senza acqua calda, e con provviste costantemente scarse». È scontro totale tra il Comune e Najat Bentabib, titolare della società individuale che ospita dodici migranti in tre diverse abitazioni di San Bassano. La prefettura di Cremona, dopo le segnalazioni del sindaco Giuseppe Papa, ha disposto il trasferimento di sei donne straniere in una struttura d’accoglienza di Casalbuttano. Trasferimento che verrà eseguito materialmente nei prossimi giorni: «Tramite persone a loro vicine – spiega Papa – le ragazze hanno chiesto aiuto. Avevano bisogno d’acqua calda e avevano bisogno di cibo, così ho mobilitato la Caritas locale. Ho solo fatto il mio dovere per la tutela di queste persone. Niente di più. Nel momento in cui vengono a risiedere nel mio Comune, per me sono a tutti gli effetti mie concittadine. E se chiedono di essere aiutate, le aiuto». Ma Bentabib chiarisce: «Mai lasciate al freddo».

