La Buona usanza per Andrea diventa un regalo per la scuola

COSTA SANT'ABRAMO (20 dicembre 2019) - La Buona usanza si trasforma in un dono per i bambini della scuola dell’infanzia di Costa Sant’Abramo. «In questo modo – spiega Morgana Ghisoni, insegnante e moglie di Andrea Mazzi, scomparso improvvisamente all’età di 55 anni – il suo sorriso, la sua gioia di vivere e la sua solarità rimarranno sempre in mezzo a noi, in questa scuola alla quale era molto affezionato». Una tragedia che ha colpito nel profondo non solo la famiglia, ma anche colleghi e genitori della materna. «Ha iniziato a sentirsi poco bene questa estate, quando eravamo in vacanza, poi nel giro di un paio di mesi la situazione è peggiorata, sino al triste epilogo». Un dolore che ha segnato davvero tutti. E così genitori e colleghi hanno deciso di unirsi e di raccogliere la Buona usanza che è stata consegnata alla maestra. «Sono rimasta senza parole e appena ricevuta ho pensato che, quella cifra, doveva rimanere tra queste mura, quelle di questa scuola, che mio marito adorava quanto la amo io».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO