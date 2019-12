Smantellamento, sei mesi di proroga

CREMONA (20 dicembre 2019) - Mentre sui cartelli della tangenziale l’indicazione «Raffineria di Cremona» ha infine ceduto il passo al «Deposito di Cremona», la Tamoil ha chiesto sei mesi di proroga al ministero dello Sviluppo Economico per completare lo smantellamento del sito produttivo, il cui termine era previsto a giorni. E Roma sarebbe orientata a concedere il rinvio della scadenza. Si tratta del secondo rinvio dopo quello di due anni già concesso nel 2017 che stabiliva, appunto, il 31 dicembre 2019 come deadline. La notizia della richiesta di rinvio è stata comunicata dai vertici della società petrolifera durante un incontro tecnico in Comune sullo stato dei lavori a pochi giorni dalla scadenza prevista.

