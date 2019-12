Fotovoltaico, Canale: «Necessario fermarsi a riflettere»

CREMONA (18 dicembre 2019) - In merito all'ipotesi di un mega impianto fotovoltaico con pannelli su terreni agricoli nei pressi della Fondazione Città di Cremona arriva la precisazione di Santo Canale: «In qualità di consigliere comunale posso tranquillamente affermare che la questione non è stata affrontata negli organismi dirigenti del partito, e nemmeno nelle commissioni competenti (territorio e ambiente). Essendo un progetto che sta suscitando grande dibattito in città credo che sia necessario fermarsi un momento e riflettere, perché non ci sono in gioco solo delle sensibilità di natura ambientale, ma il bene del nostro territorio e il futuro della nostra città».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO