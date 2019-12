Ecco le sfide di Confagricoltura

ROMA (18 dicembre 2019) - Economia, infrastrutture, lavoro, commercio internazionale: questi i temi della due giorni di lavoro a Palazzo Della Valle per l’assemblea di fine anno di Confagricoltura, che si è aperta oggi alla presenza la ministra delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli (domani sarà invece la volta del leader della Lega, l’ex ministro dell’interno Matteo Salvini). De Micheli è stata accolta con grande calore dalla platea degli imprenditori agricoli Tra loro, il presidente della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, Riccardo Crotti, ed il vice presidente Amedeo Alfredo Ardigò, che seguiranno l’intera due giorni romana. Nel suo intervento, il presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti ha ringraziato il Governo ed evidenziato come la legge di bilancio abbia recepito parte delle sollecitazioni dell’Organizzazione di Palazzo della Valle: è il caso delle misure per l’innovazione, quelle fiscali, il bonus verde, il ridimensionamento e posticipo della tassazione su plastica e zucchero, gli incentivi per le bioenergie, solo per citarne alcune.

