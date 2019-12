Lotta allo spreco, l'anima verde del giornale

CREMONA (19 dicembre 2019) - Notizie verdi. Le copie del quotidiano La Provincia, raccolte e riciclate dagli studenti della scuola Manzoni, diventeranno una grande scultura grazie alla ingegnosa manualità di Vittorio Venturini: un monumento alla sostenibilità ambientale e un omaggio all’educazione civica e culturale. Il riuso creativo delle pagine del giornale è una delle missioni che gli alunni delle classi quarte della primaria di via Tofane si sono prefissati aderendo al progetto SprecoSmart Offline, ideato e promosso dall’associazione No Spreco. Gli allievi della Manzoni, infatti, non si limiteranno a dare nuova vita alla carta su cui viene stampata La Provincia: gli altri obiettivi sono prendere parte al Piedibus, donare un libro, dedicarsi al riordino, condividere un’esperienza, usare una borraccia con l’acqua del sindaco, aiutare un compagno di classe e mangiare frutta del giorno prima.

L’iniziativa SprecoSmart Offline – declinazione in chiave baby del progetto SprecoSmart, che mira a trasformare i cittadini in costruttori di welfare cittadino – vuole dare impulso ad un’etica ecologica nelle nuove generazioni attraverso un approccio ludico: i bambini, con il sostegno degli insegnanti e delle famiglie, sono esortati a mettere in pratica buone prassi a cui è associato un punteggio specifico, che verrà convertito in un premio green.

Mentre La Provincia entra a far parte dei programmi virtuosi di No Spreco, la segretaria dell’associazione, Diana Afman, estende a tutti gli istituti scolastici l’invito a scoprire il circuito di SprecoSmart Offline. Per ottenere maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail nosprecocremona@gmail.com.

