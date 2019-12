Famiglia esasperata: sesto furto in un anno nella stessa casa

SOSPIRO (19 dicembre 2019) - Furto in villa in pieno giorno, il sesto nel giro di un anno nella stessa casa. La famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri. «Adesso basta, non ce la facciamo più, l’ultima volta ci avevano messo tutto sotto sopra». L'ultimo colpo è stato messo a segno ieri, alle nove di mattina. «Mia mamma – racconta la figlia – era ancora in casa e ha sentito dei passi sul balcone. Anche i cani dei vicini continuavano ad abbaiare. Ha così deciso di suonare il campanello del vicino e assieme hanno fatto il giro della casa, ma non hanno visto nessuno. Dopo di che è uscita e ha chiamato mio papà, insospettita dell’accaduto». Il proprietario nel giro di mezz’ora è tornato a casa. E una volta entrato ha trovato davanti ai suoi occhi l’amara sorpresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO