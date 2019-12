Auto nel fosso asciutto, incidente in via Brescia

CREMONA (18 dicembre 2019) - Incidente stradale ieri sera intorno alle 21 in via Brescia. La conducente di una Hyundai i10 mentre percorreva via Brescia in direzione periferia - all'incirca all'intersezione con via Malcantone - ha perso il controllo del mezzo che ha terminato la sua corsa fuoristrada nel fosso asciutto che costeggia la carreggiata. Sull'auto quattro passeggeri, di cui due bambine di 1 e 3 anni. Allertati da un automobilista di passaggio il 118 e la Polizia Locale. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite. Lunghe le operazioni di recupero del mezzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO