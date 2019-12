In Zambia la fattoria solare di Stefano Maradini

CASTELVETRO PIACENTINO (18 dicembre 2019) - Grazie alla tenacia del 54enne castelvetrese Stefano Maradini e alla generosità di tanti italiani, il progetto per la creazione di una fattoria solare da 28 Kw a Ndola (Zambia) è diventato una realtà: il Cicetekelo Youth project avviato nel 1997 proprio da Maradini insieme alla comunità papa Giovanni XXIII, adesso riesce a dare istruzione, cure, sostentamento e anche lavoro a più di 300 persone di ogni età. A raccontare i recenti progressi della missione è lo stesso Maradini, che è tornato a Castelvetro per alcuni giorni in visita ai familiari: «Siamo riusciti a creare un’azienda agricola di circa 50 ettari, con coltivazione di mais, soia, frumento. Abbiamo anche un mulino per la produzione della farina e alleviamo maiali e galline. A Ndola la luce manca 15 ore al giorno, dunque il fabbisogno energetico è notevole e il livello dell’acqua alla diga idroelettrica di Kariba non è sufficiente. Ecco perché l’impianto fotovoltaico era per noi fondamentale».

