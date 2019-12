Giro di vite per chi viola i limiti di velocità

CASTELLEONE (18 dicembre 2019) - Il primo speed check è stato installato, a breve toccherà anche al secondo. La colonnina arancione è comparsa ieri mattina a Le Valli, in prossimità dell’attraversamento pedonale che conduce all’ingresso della frazione. Il dispositivo è stato chiesto dai residenti, e previsto dal Comune, come strumento di contrasto all’alta velocità, in un punto dove il limite dei 60 chilometri orari viene troppo spesso ignorato. Chi trasgredisce rischia sanzioni solo in presenza delle pattuglie dei vigili o della polizia provinciale ma, come assicura il sindaco Pietro Fiori, i controlli saranno effettuati con regolarità.

