L'ultima campanella: il liceo chiude dopo 60 anni

SONCINO (18 dicembre 2019) - Negli anni ‘60 si chiamava Scuola Magistrale, poi si è trasformato nel liceo Socio Psico Pedagogico e negli ultimi tempi ha preso la denominazione di Liceo delle Scienze Umane. Da giugno, invece, smetterà proprio di esistere. Chiude definitivamente i battenti l’ultimo corso d’istruzione superiore del borgo murato, come spiega il dirigente dell’istituto InChiostro Alessio Gatta: «La quinta che si diplomerà a giugno sarà l’ultima classe». La decisione, già ventilata nell’ultimo triennio, trova la definitiva affermazione. Il futuro è incerto e, in ogni caso, non ci saranno nuovi corsi di studio oltre alla formazione professionale per chef prima del 2021. Gli aspiranti liceali di Soncino quindi hanno solo tre possibilità e potranno scegliere se guardare verso Orzinuovi, Crema o Cremona.

