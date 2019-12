Spray urticante contro i cani del vicino: condannato

CREMONA (17 dicembre 2019) - Accusato di aver spruzzato spray urticante al peperoncino ai cani del vicino, è stato condannato a 3.400 euro di multa per maltrattamento di animali. E a risarcire con 40 euro, il solo costo della visita veterinaria, Agata, la proprietaria dei due Jack Russell Terrier, fratelli gemelli, che aveva chiesto 10 mila euro di risarcimento dei danni. È la sentenza pronunciata, ieri, nei confronti di Giuseppe Cremonesi, residente a Sesto ed Uniti, nei cui confronti, il pm onorario aveva chiesto la condanna a 4 mila euro di multa. Il fatto risale alle 20,30 del 6 giugno 2016, nel giardino delle villette confinanti, in viale Matteotti. Ad inchiodare Cremonesi, è un video in cui veniva ripreso mentre, nascosto dietro l’auto, spray al peperoncino in mano, vicino ad una siepe aveva aspettato che arrivassero i cani della vicina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO