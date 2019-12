Nuova caserma dei carabinieri, c'è l'immobile

VESCOVATO (17 dicembre 2019) - Il Comune diventa proprietario unico dell’immobile di fianco alle scuole elementari in piazza Europa per potervi realizzare la nuova caserma dei carabinieri. Questo è uno dei progetti a cui sta lavorando l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianantonio Conti anche se «siamo ancora in una fase embrionale e di valutazione» spiega.

L’idea era stata resa nota in consiglio comunale, ma tutto dipendeva dall’esito dell’asta giudiziaria. La struttura, disabitata e fatiscente, infatti era quasi tutta del Comune, ad accezione di un appartamento, prima di proprietà privata ed ora in mano al tribunale. Quando è stato messo all’asta, l’amministrazione Conti ha deciso di parteciparvi e di acquistarlo. Adesso si pone il problema di come ristrutturarlo e di reperire i finanziamenti necessari. Proprio in questi giorni, si stanno susseguendo una serie di sopralluoghi da parte di amministratori e tecnici.

