CREMONA (16 dicembre 2019) - Nella giornata di oggi si è tenuta a Cremona la seconda edizione del “Percorso di orientamento per future mamme peer”, iniziativa organizzata dall’ATS della Val Padana in collaborazione con l’ASST di Crema, l’ASST di Cremona e con l’organizzazione di volontariato Mammalia. L’iniziativa, che ha ottenuto un ottimo riscontro da parte delle mamme presenti in aula, è stata organizzata con l’obiettivo di intercettare un gruppo di mamme desiderose di diventare MAMMA PEER attraverso un percorso formativo orientato al sostegno tra mamme. Il “Percorso di orientamento per future mamme peer” si inserisce nella cornice progettuale di “Comunità Amica dei Bambini” di Unicef Italia, programma di promozione e protezione dell’allattamento fortemente voluto da Regione Lombardia. L’ATS della Val Padana, aderendo convintamente a questa progettualità, ha valorizzato come proprio punto di forza, la collaborazione attiva con le ASST del territorio, i gruppi di sostegno “mamme” e la comunità locale. Partecipando ai percorsi specifici e gratuiti organizzati da ATS Val Padana, le mamme possono acquisire competenze ispirate all’educazione tra pari e diventare, così, “mamme peer” (da “peer education”, educazione tra pari).

Le mamme interessate a diventare “mamme peer” possono contattare gli operatori della l’ATS Val Padana - UOSD Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti - sede di Cremona al numero 0372/497280. La partecipazione ai percorsi formativi è gratuita.

