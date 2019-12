Truffa dei finti incidenti, le vittime non ci cascano

CASTELLEONE (17 dicembre 2019) - Stavolta le vittime non hanno abboccato, stroncando sul nascere il tentativo di raggiro. Ma l’insidia è tornata. Si tratta della truffa dei finti incidenti stradali, quasi sempre perpetrata ai danni di persone anziane: «Buongiorno, suo figlio è rimasto coinvolto in un sinistro stradale: servono subito dei soldi per pagare i danni ed evitare le vie legali. Mando qualcuno a prenderli». Questo, più o meno, il tenore delle telefonate che due pensionati castelleonesi hanno ricevuto nei giorni scorsi, sul numero fisso della propria abitazione. In entrambi i casi la risposta è stata pronta e negativa. Il tranello, insomma, non è scattato. Però la minaccia, sopita da qualche tempo, pare sia di nuovo d’attualità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO