Fuori strada, ferite non gravi per una 37enne

OSSALENGO (16 dicembre 2019) - Fuori strada poco prima delle 13 nella frazione di Castelverde in via 4 Novembre. Ferita una donna di 37 anni. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e sanitari. L'automobilista è stata trasportata all'ospedale Maggiore di Cremona in codice verde.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO