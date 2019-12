Tentato colpo alla Popolare di via Filzi, il bancomat non salta

CREMONA (16 dicembre 2019) - Il bancomat della filiale della Popolare di via Filzi nel mirino dei ladri, obiettivo di una banda che si è mossa nella notte ma che disturbata da una signora che ha alzato la tapparella ha fallito il colpo. La banda è fuggita su un'Audi di grossa cilindrata. Indagano i carabinieri che giunti sul posto hanno sentito un odore acre. Sono al vaglio le immagini delle telecamere e non si esclude l'ennesima azione del gruppo che utilizza l'etilene per far saltare la cassa degli sportelli prelievo. Stavolta però non c'è stata esplosione.

