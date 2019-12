Pullman strapieno, «Serve un secondo bus»

SESTO CREMONESE (16 dicembre 2019) - «Quello delle 7.21 è sempre strapieno di gente, paghiamo fior di quattrini per l’abbonamento e dunque chiediamo un secondo pullman». Nero su bianco, la petizione con le cento firme di genitori, studenti, pendolari ma anche tanti compaesani solidali, ieri è stata spedita via mail alla società Line di Pavia, che sul territorio gestisce il trasporto pubblico della tratta Soresina-Cremona. Una copia sarà consegnata anche al sindaco Francesca Maria Viccardi per ricevere un sostegno autorevole. I primi a lamentarsi, una ventina in tutto, appoggiati dagli altri che ne condividono le ragioni, sono gli utenti che ogni giorno di primo mattino per raggiungere le scuole e i posti di lavoro in città salgono alla fermata della casa di riposo in viale Matteotti e quasi sempre non riescono a trovare posto perché il mezzo è stipato e in tanti sono già in piedi. Il bus raccoglie infatti prima dei sestesi gli utenti di Soresina, Grontorto, Annicco, Zanengo, Grumello e Fengo.

