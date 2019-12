Poli commerciali, i 'piccoli' in rivolta

CREMONA (14 dicembre 2019) - C’è il nuovo villaggio dello shopping di via Sesto: già costruito e aperto. E ci sarà, dall’altra parte della tangenziale e in tempi anche tutto sommato brevi, il nuovo polo nell’ex Armaguerra. Così, stretto dalla «morsa mortale» di quei due insediamenti, il commercio di vicinato torna a ribellarsi. Scende di nuovo in trincea. E mette l’amministrazione nel mirino. Lo fa con una lettera durissima inviata al Comune da un gruppo di esercenti «abbandonati dalle istituzioni», capeggiati da Elisabetta Ardigò. E con il sostegno di Confesercenti, che con gli imprenditori si schiera tornando ad alzare la voce.

