C'è la vigilessa, i velo ok in azione

SOSPIRO (14 dicembre 2019) - I velo ok lungo la via Giuseppina e quello mobile lungo la provinciale 33 sono entrati in azione. E dopo tre attivazioni, in poche ore, sono state elevate già 110 sanzioni, con un velocità massima a San Salvatore di 99 chilometri all’ora (con il limite dei 60) e tra i 60 e i 75 chilometri orari in paese sulla Giuseppina. Gli strumenti entrano in azione solo in presenza di una pattuglia della polizia locale, cosa possibile grazie all’assunzione di un agente. Ma i dati resi noti da uno studio di monitoraggio del traffico non sanzionatorio effettuato nei mesi scorsi per tre giorni consecutivi, sono davvero preoccupanti.

