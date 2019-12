Vinceremo!, il calendario 2020 in regalo con La Provincia di Cremona e Crema

CREMONA (13 dicembre 2019) - Il calendario 2020 realizzato da Fondazione Sospiro è dedicato al mondo sportivo e si intitola ‘Vinceremo!’. Un’intestazione che suona come un lieto auspicio: la partita che i ragazzi diversamente abili sono chiamati a vincere è quella dell’inclusione sociale e dell’integrazione attiva. Una sfida che, per tutti coloro che operano nel contesto della Fondazione, si trasforma in una missione quotidiana da affrontare con impegno smisurato e con passione straordinaria. Senza far mai mancare un sorriso di speranza ai loro pazienti speciali. Che, puntualmente, lo restituiscono all’intera comunità con una forza sorgiva che emoziona nel profondo. Il calendario 2020 di Fondazione Sospiro verrà distribuito gratuitamente con il quotidiano La Provincia di Cremona e Crema a partire da sabato 14 dicembre: chiedete pure la vostra copia all’edicolante, quando acquistate il giornale. E questa sera al teatro Filo è andato in scena il gala di anteprima: per il pubblico presente è stata anche l’occasione per vedere in azione sul palco i ragazzi della Fondazione, protagonisti di fantastiche coreografie al fianco dei ballerini del PosainOpera Ballet diretto da Paola Posa, realtà che già da una manciata d’anni collabora con la Onlus sospirese per la realizzazione di un programma di sensibilizzazione e normalizzazione legato alle arti performative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO