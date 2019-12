Santa Lucia alla Lae con Cremonese e Vanoli

CREMONA (13 dicembre 2019) - Record di presenze oggi al tradizionale Pranzo di Santa Lucia della LAE Società Cooperativa Sociale Onlus di Cremona. In più di 150 persone si sono ritrovate per passare un momento di festa e di condivisione insieme. Il pranzo di Santa Lucia per Lae è infatti un appuntamento fisso per salutare, ringraziare e fare gli auguri a coloro che collaborano con la Cooperativa (società sportive, istituti scolastici, associazioni, aziende...), ma soprattutto un momento di serena condivisione con chi frequenta la Cooperativa, i ragazzi, i famigliari, gli amici, i volontari, i dipendenti, i soci e il consiglio di amministrazione. Tra i commensali anche l’assessore Maura Ruggeri, il presidente della U.S. Cremonese Paolo Rossi e i giocatori e lo staff della Vanoli Basket. Non sono mancati i saluti dall’assessore Rosita Viola e dei giocatori della U.S. Cremonese che hanno riso e scherzato insieme ai presenti.

Dopo i saluti del presidente Alessandro Tantardini e il ringraziamento per la professionalità e la passione che il personale di Lae mette quotidianamente nel proprio lavoro, si è dato inizio al pranzo fornito dalla Enogastronomia Mazzini e da Pasticceria Betti per quanto riguarda il dolce.

Confermata come tutti gli anni la professionalità, la capacità organizzativa e la cordialità degli alunni dell’Istituto Superiore Einaudi preziosissimi per la buona riuscita del servizio ai tavoli.

Al termine del pranzo tutti gli ospiti sono stati omaggiati del calendario 2020 “Vincere insieme è un gioco da ragazzi della LAE” realizzato dallo studio grafico pi-tre frutto della collaborazione con la U.S. Cremonese. 12 scatti effettuati presso lo stadio Zini e il Centro Arvedi con protagonisti assoluti i giocatori della prima squadra e i “ragazzi della LAE”.

