Compatti verso la Cremona – Mantova

CREMONA (13 dicembre 2019) - Nella Sala del Consiglio Provinciale è avvenuta l’ottava seduta del tavolo Infrastrutture del Tavolo della Competitività, lo strumento di coordinamento del territorio della provincia di Cremona. Due i concetti chiave della riunione odierna: compattezza dei due territori, cremonese e mantovano, e unità di intenti per colmare il gap infrastrutturale.

Alla presenza del Presidente e del vice Presidente della Provincia di Cremona Mirko Paolo Signoroni e Rosolino Azzali, di Gian Domenico Auricchio e Maria Grazia Cappelli, rispettivamente Presidente e Segretario Generale della CCIAA di Cremona, del Sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, dei sindaci dei comuni di Calvatone, Casalmaggiore, Corte dei Frati, Offanengo, Pozzaglio ed Uniti, Stagno Lombardo, Vescovato e di alcuni esponenti del mondo delle categorie (ANCE Cremona, Associazione Industriali Cremona, CISL Asse del Po, CNA di Cremona Marco Confartigianato Crema, Confcommercio Cremona, Libera Associazione Artigiani Cremaschi e Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, di UTR Val Padana) assieme al direttore di Confindustria Mantova, Mauro Redolfini coi delegati di Confartigianato Mantova e il Sindaco del Comune di Bozzolo, si è proceduto ad avviare il tavolo di lavoro.

E’ il Presidente della Provincia Signoroni a spiegare il motivo della convocazione: la presenza del Ministro Paola De Micheli insieme all’Assessore Regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Terzi, a Cremona per i 70 anni di CNA, è l’occasione per sottoporre alla loro attenzione la manifestazione d’interesse, integrata con gli allegati necessari, siglata a sei mani da Provincia di Cremona e Provincia di Mantova, CCIAA di Cremona e CCIAA di Mantova, Comune di Cremona e Comune di Mantova.

Il documento è espressione della compattezza delle due province e volontà unitaria di procedere con la realizzazione del tratto autostradale Cremona-Mantova. L’obiettivo? Colmare il gap infrastrutturale che affligge i territori cremonese e mantovano.

La manifestazione di interesse, espressa nel documento licenziato dall’approvazione in toto dei presenti, è finalizzata a porre l’attenzione delle istituzioni ministeriali e regionali su alcune questioni rilevanti: la coesione di intenti dei territori coinvolti, il cremonese e il mantovano, nel chiedere a gran voce l’impegno delle istituzioni a realizzare l’opera autostradale, le opere compensative e il raddoppio della linea ferroviaria, definendo una roadmap condivisa con tutti gli attori.

Un grande risultato per il Tavolo della Competitività che mette in campo un’azione concreta figlia della missione stessa del tavolo: riunire gli stakeholder per esercitare massa critica e aumentare la capacità negoziale del nostro territorio.

