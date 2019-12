Witor's Christmas Run: domenica torna la corsa natalizia

CREMONA (13 dicembre 2019) - Torna a Cremona la corsa natalizia: domenica è in programma Witor’s Christmas Run, appuntamento non competitivo aperto a tutti. La corsa dei Babbi Natale è pronta a colorare la città con l’entusiasmo e l’allegria di un evento che coinvolge grandi e piccini in un’atmosfera magica.

Firmata Stradivari Team, la manifestazione parte alle 10 da piazza Marconi e si sviluppa su un percorso complessivo di 6km con giro unico, passaggio suggestivo anche in piazza del Comune e arrivo sempre di fronte al Museo del Violino.

L’abito di Babbo Natale è consigliato per rendere ancora più speciale l’appuntamento, volendo può essere richiesto agli organizzatori, ma non è obbligatorio. Sono due le formule di iscrizione ideate da Stradivari Team: solo il pettorale costa 7€, la partecipazione con pettorale e abito di Babbo Natale costa 15 euro. L’iscrizione è gratuita, con cappellino natalizio in omaggio, per i bambini al di sotto dei 10 anni accompagnati da un genitore.

Considerato il successo della precedente edizione nel 2017, gli organizzatori hanno deciso di ampliare il ventaglio per le modalità di iscrizioni. Dopo la prima fase online, è possibile prenotare il posto alla partenza anche nei negozi Fratello Sole Sorella Luna di via Mercatello e VisionOttica Bonardi in piazza Libertà; allestito inoltre un punto di iscrizione Stradivari Team in piazza Marconi: si può aderire sino alle 9.45 di domani.

La città si prepara dunque a vivere una domenica mattina di corsa e divertimento con Witor’s Christmas Run e la carica dei Babbi Natale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO