Proseguono gli appuntamenti di Merry CRXmas - Il Natale a Cremona 2019

CREMONA (13 dicembre 2019) - Domani, sabato 14 dicembre, proseguono i numerosi appuntamenti nell’ambito del programma di iniziative Merry CRXmas - Il Natale a Cremona 2019. Accanto ai concerti, alle mostre, alle iniziative permanenti e ai mercatini, nel pomeriggio ci saranno tre momenti speciali.

Alle 16, in corso Garibaldi, il flashmob, Ed è Natale!, esibizione di emozionanti coreografie a cura di Teatrodanza. In corso Campi, dalle 16, gli artigiani creativi Callas proporranno Facciamoci una foto!, un ricordo da conservare, attaccare all’albero, spedire, immersi in un incantevole atmosfera natalizia in compagnia di? E questa sarà una sorpresa. Sempre in corso Campi, anche in questo caso dalle 16, Oh che bel castello!, laboratorio curato da “Matti da rilegare” di Vittorio Venturini dove sarà costruito un castello con carta e cartone di riciclo.

Domenica 15 dicembre, da segnalare, oltre alle iniziative in programma ai Musei Civici, dalle 16 in centro storico il laboratorio creativo Idee di plastica, mentre risuoneranno le allegre note della Bedizzole Marching Band che sfilerà sempre lungo le vie del centro.

Fino al 6 gennaio 2020 compreso, grazie alla disponibilità di A.E.M. Cremona S.p.A., nel parcheggio di via Villa Glori la prima ora di sosta è gratuita per tutti i giorni.

