Perde il controllo dell'auto e finisce in un campo, ferito 19enne

SORESINA (13 dicembre 2019) - Perde il controllo dell'auto, centra un cartello stradale e finisce con le ruote in un campo. Poco dopo mezzogiorno, un 19enne ha sbandato con la propria Peugeot lungo la provinciale tra Soresina e Cappella Cantone, ritrovandosi fuori strada, probabilmente a causa delle condizioni della carreggiata, resa scivolosa dalla neve caduta nelle ore precedenti. Ferite lievi per il conducente, comunque trasporta in ospedale per accertamenti. Il veicolo è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco.

