Scontro tra due auto lungo la Paullese

CASTELLEONE (12 dicembre 2019) - Scontro e paura questa mattina sulla Paullese, sotto la nevicata. Intorno alle 9.30 due auto si sono urtate all’altezza del bivio per cascina Gramignana, quasi all’altezza di Oriolo. In seguito al contatto, per la precisione un tamponamento, una delle vetture è rimasta al centro della carreggiata, mentre l’altra, una Ford, ha terminato la propria corsa sul ciglio della strada, sfiorando l’escursione in un campo. Per i conducenti solo qualche contusione, fortunatamente non grave, tant’è che non si è reso necessario l’intervento dei mezzi di soccorso. Cause e responsabilità dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Castelleone.

