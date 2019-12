Monticelli, rocca e basilica: ecco i fondi per i restauri

MONTICELLI D'ONGINA (13 dicembre 2019) - I fondi stanziati ad inizio 2018 dall’allora ministro ai Beni culturali Dario Franceschini non sono svaniti nel nulla e, anzi, sono confermati: saranno spesi 1,3 milioni per i primi interventi di restauro della rocca Pallavicino-Casali e 2,3 per la basilica di San Lorenzo martire. Non solo: per quanto riguarda l’antico castello monticellese, i primi 400mila euro sono già stati accreditati alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di Parma, che ha risposto positivamente e individuato un responsabile del procedimento. A dare la buona notizia, rispondendo all’interrogazione regionale presentata dai consiglieri piacentini del Pd Gian Luigi Molinari e Katia Tarasconi, è stato l’assessore della Regione Emilia Romagna Massimo Mezzetti.

