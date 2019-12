Giornata degli scomparsi: i palazzi istituzionali si tingono di verde

CREMONA (11 dicembre 2019) - Domani si celebra la ‘Giornata dedicata agli scomparsi’. Una data significativa, il 12 dicembre. perché oltre 20 anni fa, scompariva nel nulla la mamma di due bambini e fu allora che ebbe inizio, per la prima volta, una straordinaria attività di ricerca delle persone ancora da rintracciare nei rispettivi territori e di sensibilizzazione di tutte le componenti della società civile che sono particolarmente attive, proprio in questo periodo dell’anno tradizionalmente dedicato alla solidarietà ed alla fratellanza.

Il prefetto, Vito Danilo Gagliardi , riunirà domani alle 10 i vertici delle forze dell’ordine, gli amministratori della Provincia e dei Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore, i rappresentanti delle varie istituzioni e dell’associazionismo. Saranno presenti, tra gli altri, anche i vescovi delle diocesi di Cremona e Crema.

Il prefetto Gagliardi ha sviluppato le ultime direttive del commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, mettendo a punto appropriate attività di ricerca straordinarie delle persone scomparse ed ha proceduto, tramite i propri Uffici, alla revisione del ‘Piano per la ricerca degli scomparsi’, definendo quali siano le fasi principali delle operazioni che si devono realizzare, tempestivamente ed adeguatamente, non appena si hanno notizie di scomparsi, con il coinvolgimento nelle ricerche di tutta la comunità locale.

Su invito del Ministero dell'Interno i palazzi istituzionali domani saranno illuminati di verde.

