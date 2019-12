Partita l’epidemia, mille cremonesi ko

CREMONA (12 dicembre 2019) - La circolazione virale inizia ad intensificarsi e la curva epidemica delle sindromi simil-influenzali si avvicina alla soglia epidemica che determina l’inizio del periodo epidemico. Nella 49a settimana del 2019 l’incidenza totale è pari a 2,88 casi per mille assistiti. Sono i dati resi noti nelle scorse ore dalle autorità sanitarie nazionali a illustrare il debutto dell’influenza e suo passaggio a vera epidemia. In provincia di Cremona oltre mille persone sono ko, anche se al momento la pressione sui presidi sanitari è molto bassa. Ma è chiaro che lo scenario potrebbe mutare, e di parecchio, nell’arco di dieci-quindici giorni.

«Sono colpiti soprattutto i bambini sotto i cinque anni. A livello nazionale - spiegano i medici citati nell’ultimo bolettino Influnet - il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 174.000, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 900.000 casi. La soglia epidemica - proseguono gli specialisti - è stata superata, oltre che in Lombardia, in Piemonte, nella provincia autonoma di Trento, in Friuli Venezia Giulia, in Emilia Romagna, nelle Marche, in Abruzzo e in Sicilia. Lo scenario è costantemente monitorato dai 756 medici sentinella che inviano dati di continuo circa la frequenza di sindromi influenzali tra i propri assistiti. Il valore dell’incidenza totale è pari a 2,88 casi per mille assistiti. Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 6,64 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 2,87 nella fascia 15-64 anni a 3,07 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 1,46 casi per mille assistiti».

La vaccinazione è il mezzo più efficace e sicuro per prevenire l’influenza e ridurne le complicanze; poiché i virus dell’influenza cambiano, la vaccinazione va ripetuta ogni anno. È offerta gratuitamente alle persone che rientrano nelle categorie a rischio, ma è indicata per tutti i soggetti che desiderino evitare la malattia influenzale e che non abbiano specifiche controindicazioni, sentito il parere del proprio medico curante.

