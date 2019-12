Diritti degli animali, accordo Comune e volontari

SONCINO (12 dicembre 2019) - Un futuro migliore per gli animali del territorio e un garante che li possa difendere ogni giorno: c’è l’accordo fra Legambiente e Comune sulla Carta dei Diritti degli Animali stilata dai volontari e presentata in municipio. Manca solo l’ultimo vaglio degli uffici prima del voto in consiglio ma l’assessore all’ambiente Elvira Ambrogi non ha dubbi: «Iniziativa molto positiva, da noi sempre massima disponibilità e appoggio». Strada spianata per l’approvazione. Il borgo avrà anche un garante anti abbandono.

