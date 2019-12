Cantiere a scuola, prefabbricato da un milione

MONTICELLI (12 dicembre 2019) - Un milione di euro per sistemare la scuola elementare, che da diversi anni ospita anche i ragazzi delle medie vista l’inagibilità dell’edificio di via Aldo Moro. Gli attesi lavori dovrebbero partire la prossima estate, ma siccome andranno avanti anche nei mesi successivi sarà posizionata una struttura prefabbricata: lì verranno temporaneamente trasferiti, almeno in parte, gli studenti di primaria e secondaria che ad oggi sono circa 300.

La giunta ha infatti dato via libera a due distinte indagini di mercato con scadenza il 30 dicembre, una per l’individuazione degli operatori economici interessati all’appalto dei lavori di riqualificazione della scuola e una per la fornitura dei moduli prefabbricati in cui si svolgeranno le lezioni durante il cantiere stesso.

