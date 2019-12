Possibili deboli precipitazioni nevose

CREMONA (11 dicembre 2019) - La Regione Lombardia ha emesso l’avviso di allerta giallo (ordinaria criticità) per il rischio neve anche nel territorio cremonese. Dal pomeriggio di oggi è previsto il passaggio di una perturbazione con probabilità maggiori di deboli precipitazioni sui settori orientali. In particolare sulla pianura, seppur poco probabili, non sono esclusi temporanei ed irregolari accumuli al suolo di pochi centimetri. Miglioramenti sono attesi dal pomeriggio di domani, giovedì 12 dicembre. Nelle prime ore di venerdì 13 dicembre è previsto un nuovo veloce passaggio perturbato con possibili deboli nevicate fino a quote basse. Il Comune raccomanda ai cittadini, nel caso di precipitazioni nevose, di prestare particolare attenzione in presenza di pavimentazioni sdrucciolevoli. Il personale incaricato di mettere in atto interventi antighiaccio e neve è già stato pre allertato in modo che possa intervenire nel più breve tempo possibile qualora si presentino le condizioni minime necessarie per operare.

