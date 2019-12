Merci in panne, linea bloccata. Studenti senza treno di ritorno

CREMONA/CREMA (11 dicembre 2019) - Treno merci in panne. Linea bloccata dalle 10 sulla Cremona-Crema-Treviglio. Il servizio informazioni di Trenord comunica possibili ritardi sino a 60 minuti. Al momento non sono state fornite delucidazioni su come verrà recuperato il convoglio, rimasto fermo tra le stazioni di Soresina e Casalbuttano. In contemporanea i due convogli in servizio in questi minuti, il 10468 (Cremona 9:41 – Treviglio 10,53) e il 10457 (Treviglio 9,07 - Cremona 10,19) non possono concludere il loro viaggio. Sono stati bloccati rispettivamente nelle stazioni di Casalbuttano e Soresina.

*** AGGIORNAMENTO DELLE 11 ***

Cancellati due treni, il 10461 delle 11,07 da Treviglio per Cremona e il corrispondente (il medesimo convoglio che effettua il viaggio di ritorno) 10474 delle 12,41 da Cremona per la cittadina bergamasca. Questo significa che gli studenti che frequentano le superiori a Crema e vivono a Casaletto Vaprio, Capralba e Caravaggio non avranno a disposizione il treno per rientrare a casa una volta terminate le lezioni. I due convogli bloccati nelle stazioni di Casalbuttano e Soresina, a causa del merci in panne sulla linea, sono ripartiti con oltre 40 minuti di ritardo.

