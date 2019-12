Il sindaco: «Adesso basta, decisioni calate dall’alto»

CREMONA (11 dicembre 2019) - Nel pieno della battaglia per il futuro della Terapia Intensiva neonatale, in attesa dell’incontro di domani in Provincia con l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, a confrontarsi, ieri, sono stati il sindaco Gianluca Galimberti — accompagnato dall’assessore Rosita Viola — e il direttore generale dell’Asst Giuseppe Rossi. Riunione a porte chiuse. E all’uscita, le dichiarazioni del primo cittadino: «Sono state due ore e mezza di confronto schietto e costruttivo — mostra fiducia, Galimberti —. Il declassamento della Tin è stato l’argomento principale ma abbiamo discusso anche di personale, servizi e sviluppo dell’ospedale in generale. All’assessore Gallera chiederemo se la delibera regionale possa essere sospesa e domanderemo con forza di lavorare insieme ad una nuova delibera sui criteri della subintensiva, che al momento non è regolamentata per legge, pensandoli a favore di bambini, famiglie, servizi e territorio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO