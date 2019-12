Le garzette sono 100: tra ecologia e ambiente

POZZAGLIO (11 dicembre 2019) - Alla scuola di Brazzuoli sono state conteggiate 100 garzette. Da un lato Regione, Provincia di Cremona e Lega italiana protezione uccelli (Lipu) propongono di valorizzare la presenza di questa specie protetta attraverso attività didattiche a carattere scientifico. Dall’altro ci sono le famiglie, con i genitori che hanno raccolto 60 firme per chiedere lo spostamento dei nidi. E poi ci sono sindaci e insegnanti che si dicono disponibili all’idea di lasciare gli uccelli sugli alberi della scuola previa realizzazione di un’altra zona verde per far svolgere ai bimbi attività all’aperto ma all’ombra.

In un contesto globale in cui si parla sempre più di rispettare la natura emergono posizioni contrastanti. Spostare le garzaie di una specie in calo non sembra essere un’azione facile. E in ogni caso l’operazione dovrebbe prima passare dalla Regione dato che esistono precise indicazioni dettate dalla Comunità Europea. Anche i genitori hanno però le loro ragioni perché è evidente che gli escrementi di un numero così elevato di uccelli potrebbero creare problemi di igiene agli scolari che giocano nel giardino dell’istituto. Nel frattempo la natura si sta riprendendo i suoi spazi, anche se l’idea di una presenza massiccia e continuativa di così tanti esemplari sta facendo discutere enti e famiglie.





