Padania Acque: anche le palestre Spettacolo e Cambonino sono plastic free

CREMONA (10 dicembre 2019) - «Lo sport cremonese è una eccellenza del nostro territorio anche per i risultati ambientali». Con queste parole il Presidente di Padania Acque Claudio Bodini si è rivolto, nel corso della doppia inaugurazione delle fontanelle AcquaPoint presso le palestre Spettacolo e Cambonino, ai giovani atleti e ai dirigenti delle società sportive Sansebasket, Juvi, Accademia Boxe Cremona e U.S. Esperia. «Una risposta concreta all’inquinamento causato dalla platica usa e getta che proviene dal mondo dello sport, plastic free. La borraccia Goccia da riempire con l’acqua del rubinetto, che oggi vi regaliamo, sia la vostra compagna durante gli allenamenti, le gare e gli impegni stagionali, ma vi chiedo di darci una mano a diffondere questa buona pratica anche in famiglia e tra i vostri amici. Dalle fontanelle installate in collaborazione con il Comune di Cremona sgorga acqua corrente, buonissima, controllata ogni giorno e contenente il giusto apporto di sali minerali necessari per la corretta idratazione».

Anche l’Assessore allo Sport Luca Zanacchi e il presidente del Panathlon Club Cremona Giovanni Radi si sono uniti all’appello lanciato dal presidente di Padania Acque, ricordando l’impellente necessità di cambiare abitudini, di farsi promotori della tutela e salvaguardia dell’ambiente in qualsiasi ambito e contesto: familiare, sociale, sportivo, lavorativo, scolastico.

Alla cerimonia inaugurale della fontanella AcquaPoint collocata nell’atrio della palestra Spettacolo sono intervenuti il Presidente di Sansebasket Fabio Tambani, il vicepresidente di Juvi Basket Mattia Barcella, il presidente di Basket Pool Pierangelo Rozzi e il Presidente della Accademia Boxe Cremona Fulvio Dernini insieme a una sessantina di atleti che utilizzano la struttura.

Al taglio del nastro dell’AcquaPoint posizionato a bordocampo della palestra Cambonino hanno partecipato, insieme alle pallavoliste, agli allenatori e allo staff delle categorie under 13,14,16 e della prima squadra che milita nella serie B1, il Presidente di U.S. Esperia Silvio Sassano e il consigliere del Comitato Territoriale FIPAV Cremona -Lodi Paolo Compiani, i quali hanno espresso grande soddisfazione: «Basta sprechi di acqua e stop al continuo ricorso dell’usa e getta, con bottigliette di plastica che invadono la palestra. Da sportivi siamo abituati a porci degli obiettivi da perseguire, credendoci fortemente. Le nostre ragazze devono fare propria questa motivazione, dando l’esempio, esportando il messaggio ambientale legato al consumo dell’acqua di rete».

