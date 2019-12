Esercenti raggirati, individuato e denunciato il truffatore

CREMONA (10 dicembre 2019) - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa della Compagnia di Cremona, al termine di articolati accertamenti investigativi, hanno individuato e denunciato alla Procura della Repubblica di Cremona per il reato di truffa continuata un 59enne italiano, residente in Provincia di Cremona, pregiudicato.

Negli scorsi mesi di ottobre e novembre l’uomo si era recato in più esercizi commerciali di Soresina e Casalbuttano guadagnandosi la fiducia dei commercianti - anche effettuando ordini di merce senza corrispondere alcun pagamento - e facendosi consegnare denaro in contante.

Le somme che richiedeva sarebbero servite come compenso per apporre su di un volantino, da stampare in occasione di una manifestazione cinofila mai avvenuta, la pubblicità del negozio.

Al momento risultano 7 vittime della truffa: chi avesse consegnato del denaro nei mesi scorsi, con le stesse modalità descritte, è bene si metta in contatto con i Carabinieri.

