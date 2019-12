Paolo Regina fa il parente misterioso ai Soliti ignoti

CREMONA (9 dicembre 2019) - «Mi hanno contattato persone che non sentivo da anni e anche sconosciuti che si sono complimentati e mi hanno assicurato che compreranno il mio libro»: è ancora divertito, Paolo Regina, direttore di Confcommercio Cremona e scrittore, dopo la partecipazione, ieri, ai Soliti ignoti, nel gioco Il parente misterioso. «Cercano sempre professioni insolite e mi hanno contattato come autore di gialli - spiega Regina che ha scritto Morte di un antiquario e che cura la rassegna Giallo a Palazzo -. Ho accettato volentieri e mi sono divertito a vedere come funziona una trasmissione così popolare da dietro le quinte. Inoltre, ho avuto la possibilità di condividere una bella esperienza con mia figlia Eleonora».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO