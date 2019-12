Con l'auto centra un furgone in sosta e se ne va

CASTELLEONE (10 dicembre 2019) - Centra un furgone in sosta, lo danneggia in modo pesante e poi si allontana senza avvisare il proprietario. E’ accaduto due notti fa, in via Miglioli, e al momento il conducente della vettura in fuga non è ancora stato identificato. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri del nucleo radiomobile di Crema, allertati domenica mattina dall’artigiano residente a Castelleone, che al risveglio si è trovato la parte posteriore del proprio mezzo da lavoro parzialmente distrutta. Non meno gravi (anzi) i danni riportati dal veicolo pirata; visti i pezzi rimasti sull’asfalto, raccolti dai residenti e visionati dagli uomini dell’Arma, l’impatto non ha generato solo qualche ammaccatura alla carrozzeria, ha quasi certamente interessato anche parti meccaniche.

