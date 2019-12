Addio all'avvocato Attianese

CREMONA (9 dicembre 2019) - Si è spento questa mattina alle 9 l'avvocato Carlo Attianese. Il noto professionista, 70 anni compiuti lo scorso maggio, non esercitava da tempo. In molti, in queste ore, si stringono alla moglie Tiziana Beatrisotti, anche lei avvocato. La notizia della morte del legale si è subito diffusa a palazzo di giustizia e nell'ambito forense, anche oltre i confini provinciali.

