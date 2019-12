Natale, dopo l'orso arriva l'albero in piazza del Comune

CREMONA (8 dicembre 2019) - Dopo l'orso di Natale istallato in cortile Federico II è arrivato anche l'albero in piazza del Comune. Si va così completando l'allestimento per le festività a Cremona con il Comune che curerà l'organizzazione degli eventi e Botteghe del Centro che si è assunta l'impegno delle luminarie.

