Lutto per il falegname Mainardi

GENIVOLTA (9 dicembre 2019) - Comunità in lutto per la scomparsa di Fausto Mainardi, 83enne storico falegname del paese conosciuto in tutto il territorio per il suo estro e la sua maestria nel lavorare il legno. Sposato con Anna Teresa Rossi, Fausto lascia tre figli - Marco e Andrea Mainardi, che portano avanti la tradizione di famiglia lavorando come falegnami, Elena - e cinque nipoti. L'ultimo saluto al geppetto di Genivolta, così come spesso veniva chiamato, si terrà domani alle 14.30 con il funerale in chiesa partendo dall'abitazione di via Castello 52.

