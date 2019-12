Rifiuti, lotta ai furbetti: in piazzola solo con la tessera

SESTO (9 dicembre 2019) - Una sbarra all’ingresso delle piazzole rifiuti di Sesto e Casanova. È la risposta del Comune ai furbetti dello smaltimento, quelli che pur non avendo diritto perché abitano e pagano i tributi altrove, approfittano degli orari di apertura degli impianti per depositare indisturbati i loro scarti. Nel giro di qualche mese, però, solo chi sarà in regola con i pagamenti della tassa rifiuti potrà utilizzare il servizio. «La volontà dell’amministrazione – annuncia il sindaco Francesca Maria Viccardi – che ho spiegato anche in consiglio comunale, è quella di selezionare l’utenza proprio per evitare che tutti scarichino di tutto senza averne il diritto e l’autorizzazione, nell’ottica di evitare un aumento incontrollato del materiale che poi si ripercuote inevitabilmente sui costi a carico della collettività. Praticamente, una tessera magnetica che distribuiremo ai residenti e ai titolari di attività economiche con sede nel comune, verrà riconosciuta da un software specifico e consentirà quindi l’accesso alla piazzola».

