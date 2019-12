Ladri acrobati in azione

CAORSO (9 dicembre 2019) - Ladri in azione sabato sera nel quartiere residenziale attorno a viale Orsola: fra le 20.30 e le 22.30 sono entrati in tre appartamenti mettendo a segno due colpi. Ora è caccia ad un’Audi nera a bordo della quale sono stati visti scappare due uomini. La prima incursione è stata in via Pertini ed è sfumata grazie all’attenzione dei residenti, ma la gang non si è allontanata molto perché circa due ore dopo è scattato l’allarme furti nella vicina via Nenni. Lì i malviventi hanno razziato due appartamenti passando dai balconi, che hanno raggiunto arrampicandosi sulle tubature del gas: sono ancora evidenti le impronte delle scarpe lasciate sul muro. Sugli episodi indagano i carabinieri della compagnia di Fiorenzuola d’Arda.

