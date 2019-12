Juliette, botte dai buttafuori: un 37enne è in coma

CREMONA (8 dicembre 201) - Un 37enne è ricoverato in coma farmacologico nel reparto di Terapie intensive dell'ospedale Maggiore di Cremona dopo essere stato picchiato dai buttafuori al Juliette. L'episodio risale alla scorsa notte. L'uomo, originario di Milano e in città da un paio d'anni per motivi di lavoro, si trovava nel locale di via Mantova per una cena aziendale. Il 37enne, forse su di giri per l'alcol, è stato tra i protagonisti di una lite degenerata. Il personale del locale lo ha prima allontanato e poi pestato. Il padre del 37enne ha dichiarato di voler denunciare i buttafuori. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

